【日本製造】罕見藍色三文魚! molnlycke 瑞典口罩連日本SARAYA羅漢果糖 售$199/50個

▲ molnlycke 瑞典口罩

早前 molnlycke 這牌子的瑞典口罩在香港也曾發售，不過其售價頗貴。二德惠烘焙DIY專門店就提供特惠套裝。



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molnlycke 雖然是瑞典口罩，但其實它是全日本製造，支援 EN14683:(2019), TYPE II 、BFE >98%。口罩顏色為藍色，成人尺寸，一盒有 50 個。店方現連

SARAYA 羅漢果 2 包一同以套裝價 $199 發售。

molnlycke 口罩的設計跟日本製 Medicom Comfort+ 「三文魚」類似，所以有藍色版三文魚之稱。

Molnlycke 口罩規格



- Made in Japan

- Low breathing resistance

- EN14683:(2019), type II

- Bacterial filtration efficiency: ≥98%

- Microbial cleanliness (CFU/g): ≤30

- 成人尺寸

- 50 個

▲ molnlycke 瑞典口罩套裝

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門市資料

二德惠油麻地店

油麻地上海街395號安業商業大廈1樓全層



二德惠灣仔店

灣仔柯布連道5號耀基商業大廈1樓全層

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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