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【日本製造】罕見藍色三文魚! molnlycke 瑞典口罩連日本SARAYA羅漢果糖 售$199/50個

行內熱話 03:54 2020/10/11

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molnlycke 瑞典口罩

早前 molnlycke 這牌子的瑞典口罩在香港也曾發售，不過其售價頗貴。二德惠烘焙DIY專門店就提供特惠套裝。
    
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

molnlycke 雖然是瑞典口罩，但其實它是全日本製造，支援 EN14683:(2019), TYPE II 、BFE >98%。口罩顏色為藍色，成人尺寸，一盒有 50 個。店方現連
SARAYA 羅漢果 2 包一同以套裝價 $199 發售。

molnlycke 口罩的設計跟日本製 Medicom Comfort+ 「三文魚」類似，所以有藍色版三文魚之稱。

Molnlycke 口罩規格

- Made in Japan
- Low breathing resistance
- EN14683:(2019), type II
- Bacterial filtration efficiency: ≥98%
- Microbial cleanliness (CFU/g): ≤30
- 成人尺寸
- 50 個 

molnlycke 瑞典口罩套裝

其他內容】 本地口罩大危機! 協會:近半數香港口罩廠將被淘汰!【詳情見下頁】  

門市資料

二德惠油麻地店 
油麻地上海街395號安業商業大廈1樓全層

二德惠灣仔店 
灣仔柯布連道5號耀基商業大廈1樓全層

其他內容】  2折發售! 英國 MG (PLUS) BFE99% PFE98% 口罩 售 $29.9/50個【詳情見下頁】

其他內容】 真日本製造!SANIAID TYPE II&IIR口罩65折發售 賣$83/50個起【詳情見下頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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