【附購買資料】 Level 2 高防名廠口罩! Medicom Safe+Mask Premier Plus 平賣 $110/50個

福港中西大藥行表示，正發售 Medicom Safe+Mask Premier Plus 口罩。



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市面常見的 Medicom 愈來愈多款式，但大多也是 Level 1 級數，在疫情又轉差下，買家可以考慮較高防的 Medicom Safe+Mask Premier Plus 口罩。福港中西大藥行今次以 $110/50 個平賣，基本上跟市售的 Medicom Level 1 口罩相若。此口罩可在各間門市和官方網店購得。

Medicom 口罩規格



-符合美國ASTM Level 2 醫用口罩標準, 更高防護選擇

-細菌及微粒過濾率達≥98%

-鋁條鼻樑設計, 更緊貼鼻樑

-貼心扁形耳掛, 久戴耳朵無負擔

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▲ Medicom Safe+Mask Premier Plus

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門市地址：

荃灣河背街64號地舖

電話: 2439 6008

筲箕灣愛東商場一樓A,B舖

電話：2180 9818

西灣河成安街18號地下G02A舖

電話:2513 0330

柴灣興華邨興華廣場G07D (百佳旁)

電話:2505 3360

柴灣環翠邨環翠商場117-118號舖 (日本城旁)

電話:2650 0222



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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