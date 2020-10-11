【附優惠詳情】買滿 masklab 口罩 $200 即送一盒 KF 立體口罩

近日香港口罩廠 masklab 提供新優惠，讓用戶可以試用 KF 立體口罩。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

masklab 表示，只要在其專門店購買口罩滿 $200，即可以獲得 KF 立體口罩一盒 10 個，價值 $48。另外買家亦可在九龍城 WOW Outlet，獲得同樣優惠。

▲ masklab 口罩優惠

【其他內容】 本地口罩大危機! 協會:近半數香港口罩廠將被淘汰!【詳情見下頁】



masklab 佐敦旗艦店地址：

彌敦道190號路口地下B1舖（柯士甸道交界，莊士倫敦廣場斜對面，佐敦站D出口）

九龍城WOW Outlet ：

九龍城賈炳達道128號九龍城廣場LG03-06 (營業時間: 10:30 - 20:30）

【其他內容】 2折發售! 英國 MG (PLUS) BFE99% PFE98% 口罩 售 $29.9/50個【詳情見下頁】



【其他內容】 真日本製造!SANIAID TYPE II&IIR口罩65折發售 賣$83/50個起【詳情見下頁】

▲ masklab 佐敦旗艦店

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】