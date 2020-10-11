【百佳都買到】包 100GB 數據!＄33 超筍 SoSIM 上網卡 另送 4 個月通宵「真．無限」

5G 網絡在港推出後，4G 數據價格不斷下調！此情況在儲值卡市場最為明顯，繼豐澤獨賣嘅 Chat Time 後，3HK 又推出百佳獨賣嘅 SoSIM 儲值卡，只需 HK$33 就有 100GB 數據！



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只售 HK$33 嘅 SoSIM，包首 30 日 50GB 不限用途數據，使用 3HK 4G 42Mbps 網絡，超出 50GB 後，會限速至 128kbps 無限上網。

除咗基本數據外，SoSIM 仲包咗 120 日開卡獎賞，包括：50GB 社交媒體數據（限 Facebook、Instagram、WhatsApp、WeChat、LINE 使用）、歡樂通宵數據（可於 23:00-07:00 無限上網而不扣基本數據及社交媒體數據）、10,000 分鐘本地通話！

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3HK 官網顯示，SoSIM 會於指定 10 間百佳超級市場 / FUSION / TASTE / INTERNATIONAL 率先發售，包括：第一城 (銀城商場) 百佳、愉景灣 FUSION、統一中心 (金鐘) FUSION、都會駅 (調景嶺) FUSION、樂富廣場 FUSION、元朗廣場 FUSION、嘉湖銀座 (天水圍) 百佳、馬鞍山廣場 TASTE、東薈城 (東涌) TASTE、長發邨 (青衣) 百佳，而稍後將於全線百佳超級市場發售。

如果唔想每個月買新卡，增值開 Plan 一樣抵！只要 $33 儲值額就有 30 日 60GB 4G 42Mbps 數據（其後限速 128kbps）、$88 儲值額就有 90 日 120GB 4G 42Mbps 數據（其後限速 128kbps）。

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另外，大家亦可留意增值後可扣 $138 儲值額，開 365日 10GB 漫遊數據（適用於：中國內地/澳門/台灣）。

用戶可於於任何一間百佳超級市場、FUSION 、TASTE 及 INTERNATIONAL 購買增值券，該種增值券只適用於 SoSIM 儲值卡，其他儲值卡不適用。

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