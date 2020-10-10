【口罩變絕版?】HK-M 推星座系列圖案口罩 每款只會賣一次 首發推天秤座口罩 儲齊一套等一年?

香港口罩廠 HK-M 繼推出秋冬三色口罩系列後，又有新產品上市。

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今次 HK-M 將推星座系列圖案口罩，首發是天秤座口罩(9/23-10/22為天秤座)。口罩本身是採用深紫色設計，再加上印上類似金色的天秤座星座圖案，型格高貴。此口罩在 10 月 14 日上市。

值得注意的是，HK-M 指每款星座口罩只會出一次，所以賣完就會變絕版。照估計，下一款推出的是射手座。如要儲齊一套 12 星座口罩，可能要等一年呢!

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▲ HK-M 星座系列圖案口罩

HK-M口罩規格



-ASTM F2100 LEVEL3

-BFE99%

-PFE99%

-VFE99%

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▲ HK-M 星座系列圖案口罩 "> ▲ HK-M 星座系列圖案口罩





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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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