【附營業時間資料】Sukiya すき家食其家油麻地店 鐵定周四開張

牛肉飯專門店 SUKIYA 又開新店，食其家新設的油麻地店即將於 10 月 15 日開幕。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

香港 SUKIYA 表示，香港第三分店的油麻地店即將於 10 月 15 日上午 9 時開幕，開幕當天，凡選購主餐(堂食或外賣) 的首 2,000 名客人，將獲贈開幕紀念環保購物袋一個。SUKIYA 油麻地店不是 24 小時營業，其營業時間為 06:00 至 00:30。

地址：油麻地彌敦道558-560號譽發廣場地下A舖

【其他內容】 2折發售! 英國 MG (PLUS) BFE99% PFE98% 口罩 售 $29.9/50個【詳情見下頁】

▲ Sukiya すき家食其家開張資料

【其他內容】 屈臣氏有舊版理的Level3獨立包裝口罩賣! 售$89.9盒【詳情見下頁】

▲ Sukiya すき家食其家會有限定禮物送 "> ▲ Sukiya すき家食其家會有限定禮物送

【其他內容】 台灣製造! Accmask PFE/BFE 99% Level 2 口罩推買二送一優惠! 現貨售$66/50個【詳情見下頁】

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】