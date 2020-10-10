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【附營業時間資料】Sukiya すき家食其家油麻地店 鐵定下周開張

業界頭條 21:21 2020/10/10

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 牛肉飯專門店 SUKIYA 又開新店，食其家新設的油麻地店即將於 10 月 15 日開幕。
           
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

香港 SUKIYA 表示，香港第三分店的油麻地店即將於 10 月 15 日上午 9 時開幕，開幕當天，凡選購主餐(堂食或外賣) 的首 2,000 名客人，將獲贈開幕紀念環保購物袋一個。SUKIYA 油麻地店不是 24 小時營業，其營業時間為 06:00 至 00:30。

地址：油麻地彌敦道558-560號譽發廣場地下A舖

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Sukiya すき家食其家開張資料

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Sukiya すき家食其家會有限定禮物送 "> Sukiya すき家食其家會有限定禮物送

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撰文 : 張文啟

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