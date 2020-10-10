【一包齊色】升級版!MEDEIS 特別彩色漸變Level 3口罩 屈臣氏賣$89.9/30個 買2盒9折

屈臣氏表示，正發售多個新款 MEDEIS 特別彩色漸變口罩。



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今次屈臣氏發售的 MEDEIS 口罩為升級版，口罩支援 ASTM F2100 Level 3，BFE>=99%; PFE>=99%; VFE>=97%，一包為 30 個，售 $89.9。買 2 盒 9 折。

今次發售的有 2 款漸變彩色，和一款牛仔布色，設計十分型格。而且買一包，已有齊同一系列的所有顏色。其耳帶更採用粗身設計，不易令耳仔痛。

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▲ MEDEIS 特別彩色漸變Level 3 口罩

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▲ MEDEIS 特別彩色漸變Level 3 口罩

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▲ MEDEIS 特別彩色漸變Level 3 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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