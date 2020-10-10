本地口罩大危機! 協會:近半數香港口罩廠將被淘汰!

自疫情爆發，香港人努力自救建立口罩廠，現時香港口罩廠超過 100 間。但近日香港市面口罩供應有過剩情況，口罩售價亦急跌。香港口罩及防疫設備協會主席 Simon Chan 在接受傳媒訪問時透露，未來數月將會淘汰近半數本地口罩廠。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

香港口罩及防疫設備協會主席 Simon Chan 表示，香港營商環境不理想，協會的口罩廠會員願意於防疫艱難時期，斥資建立口罩生產線不容易。此外，他亦對未來香港口罩廠的經營情況不表樂觀，他相信未來數月會淘汰近半數香港口罩廠。因此，他希望香港市民，未來能支持購買香港製造的口罩。

▲ 香港口罩廠已成香港重要的輕工業

此外，香港口罩及防疫設備協會亦會於 10 月內，向市民免費派發 100 萬個香港製造口罩。首輪活動將於 10月 10 日及 11 日舉行，在荃灣、土瓜灣、石硤尾及油塘等地點派發。

【其他內容】 2折發售! 英國 MG (PLUS) BFE99% PFE98% 口罩 售 $29.9/50個【詳情見下頁】

▲ K Kwong (左一) 熱心推動本地口罩廠發展

【其他內容】 屈臣氏有舊版理的Level3獨立包裝口罩賣! 售$89.9盒【詳情見下頁】



【其他內容】 台灣製造! Accmask PFE/BFE 99% Level 2 口罩推買二送一優惠! 現貨售$66/50個【詳情見下頁】

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】