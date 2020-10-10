【附優惠碼】香港口罩廠 FE MASK 優惠! Level 2 口罩買一送一

香港口罩廠 FE MASK 非常口罩正推出 10 月份的口罩優惠!



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

FE MASK 表示，本月優惠是購買幼兒裝 1 盒即送成人裝 1 盒。由即日開始至 10 月 19 日，買家只要在購物車加入相同數量幼兒和成人口罩，結帳時輸入優惠碼: FEBB1A1 即可獲得優惠

1.幼兒一盒30片獨立包裝(藍色)

2.成人一盒50片非獨立包裝(藍色)

FE MASK 口罩規格



-ASTM Level 2

-ISO14644-1 Class 8 無塵廠房生產

-ISO13485 - 2016 品質管理

-細菌過濾效率（BFE）≥ 98%

-顆粒過濾效率（PFE）≥ 98%

-合成血液穿透阻力（Synthetic Blood Resistance）> 120mmHg

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▲ FE MASK 優惠

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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