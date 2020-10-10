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WFH 救星! 超大雲端硬碟 Dubox 1TB 儲存空間任你用

數碼轉型 03:06 2020/10/10

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因應在家工作，不少人對雲端儲存空間需要愈來愈大，最近有一款 Dubox 服務推出公測，提供 1TB 儲存空間。據了解 Dubox 是百度日本旗下子公司推出，相信也應用了中國地區的百度雲技術。 
           
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

百度網盤在大陸地區十分流行，低廉收費就有數以 TB 計巨大儲存空間，是外國服務如 Google、Dropbox 等所不能比較，當然也因為有不少用家用來交換各種「資源」而海外聞名。但它的對外連線因為防火牆等問題，不同地區的速度甚至連接都有不同影響。最近百度日本旗下子公司 PopIn Inc 推出 Dubox 服務，測試提供 1TB 雲儲存空間。用家需要以 Facebook/Google/Apple 帳號登入。 

雲端硬碟 Dubox 登入

登入後的介面和百度網盤亦十分相似，有分類功能、私密連結限時分享等，公測有 1024GB 空間，測試上傳速度亦十分快，單個檔案大小上限為 4GB。如果對私隱有考慮，就建議使用一個獨立帳號來測試，畢竟也不知往後可以使用多久。

服務登記網址<<<

Dubox的介面跟其他服務類似

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超大雲端硬碟 Dubox

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 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 黃浩然

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