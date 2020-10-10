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不可拒收! 深圳羅湖區派發「數字人民幣」 屬國內法定貨幣

行內熱話 02:54 2020/10/10

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大家都知道人民幣是國內法定貨幣，但「數字人民幣」又是甚麼呢？日前深圳市人民政府決定聯同人民銀行展開數字人民幣測試，於深圳市羅湖區率先試行。當中將在羅湖區派發價值合共 1,000 萬人民幣（約 HK$1,171 萬）的紅包，讓市民透過搖號抽籤的方式獲得數字人民幣紅包後，即可直接於羅湖區指定 3,389 個商戶消費。當中跟人民幣同屬國內法定貨幣的。
           
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這次數字人民幣測試是由深圳市羅湖區出資，以抽籤方式將合共 1,000 萬人民幣（約 HK$1,171 萬）的數字人民幣（每個紅包內有 200 人民幣，派發數量為 5 萬個），發放至市民在深圳的個人數字人民幣錢包，即可直接於羅湖區指定 3,389 個商戶消費，此舉除了測試數字人民幣這種全新電子支付方案的應用成效外，也是當地防疫新措施之一的。值得一提的是數字人民幣同屬國內法定貨幣，如有機構拒收數字人民幣，即屬違法。

至於數字人民幣跟支付寶、微信支付等國內流行的電子支付方式有何不同呢？雖然使用數字人民幣同樣需要智能手機輔助，但當中其實如同使用現金一樣，只是付款時沒有拿着真實硬幣或紙幣，但支付寶、微信支付一般是從銀行帳戶中扣除款項，操作上更似用使用信用卡。另外，使用數字人民幣是不需要使用手機網絡，也毋須連結銀行帳戶，只要手機安裝 DC/EP 數字錢包，買賣雙方的手機對碰起來就可完成金額轉帳，兩者均可在離線的情況下操作。

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撰文 : 蘇家華

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