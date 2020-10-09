【附購買連結】2折發售! 英國 MG (PLUS) BFE99% PFE98% 口罩 售 $29.9/50個

MITCHELL GRIEVE 口罩正進行特價優惠。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

店方表示，MITCHELL GRIEVE 為英國品牌，口罩為聯合中國優質廠房生產。口罩提供 BFE99% PFE98%防護。一盒 50 個成人白色口罩，原價 $168，限時特價售 $29.9。

▲ MITCHELL GRIEVE 口罩

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MITCHELL GRIEVE口罩規格

-一盒50個裝 (白色口罩)

-非獨立包裝

-BFE>99% （細菌過濾效率）

-PFE>98% （微粒過濾效率）

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▲ MITCHELL GRIEVE 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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