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疫情影響金融數據分析　實時企業評分兼顧合規要求

數碼轉型 12:53 2020/10/10

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數據分析方案商 SAS Institute 早前跟經濟學人智庫（The Economist Intelligence Unit；EIU）合作，發表第三版《全球商業晴雨表》，發現區內企業在新冠肺炎疫情下的營運情況持續改善，並希望強化本身的科技應用，建立更靈活營運模式。

SAS 香港區總經理鄭國強指出，SAS 不斷提升即時數據分析技術，現時有 6 成業務來自金融服務業。他透露，在新冠肺炎疫情之下，本地金融界行之有效的數據分析模型，以至對企業評分機制，也未能回應急速的經濟環境，停止發放有機會無法收回債務。他認為在人工智能（AI）與機器學習的機制下，SAS 有能力提升相關行業的實時評分科技。

Facebook派錢：香港中小企可獲31000元補助見下頁

香港虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）是 SAS 反洗錢（AML）方案的應用機構。

肺炎疫情下保住零售店收入 先做好資訊基建分析見下頁

早前獲得本地虛擬銀行牌照，並成為首批營運的機構之一的眾安銀行（ZA Bank），本身也屬 SAS 反洗錢（Anti-Money Laundering；AML）方案的應用機構之一，並由 SAS 協助提供監控客戶交易、量度風險參數。以上方案亦依賴由解決方案內提供的特定數據模型，以協助整理戶口資料作即時分析。

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Photo：Michael Cramer、pxhere

撰文 : 陳裕邦

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