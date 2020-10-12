【疫市營商】課程轉網上・展覽VR增值　微縮模型工作室疫轉型求存

新冠肺炎疫情持續大半年，全球人類及公司被迫適應，中小企為求生存人必須改革營商策略。有網上微縮手作店趁機轉型求變，推出視像教學課程及籌備年末展覽，結合 VR（虛擬實境）技術「反彈」準備。

十兄弟工作室約 5 年前成立，創辦人黎若曦親自製作微縮模型作品，設零售服務及定製形式製作，舉辦工作坊、學校教學班，以至跨媒體藝術創作和展覽等也是「一腳踢」。除工作室外，也會涉足媒體設計、畫畫及展覽多項業務支撐營運。

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▲ 十兄弟工作室創辦人黎若曦。

工作室負責人黎若曦表示，公司跟合作夥伴的大型活動在新冠肺炎疫情下「腰斬」，要動改到網上進行，打亂公司部署。當中微縮手作教學最受影響，對前景感到模糊。

十兄弟工作室收到 2 至 3 間的學校向公司教學班報價，以及展覽等合作。黎若曦稱主要靠展覽維持收入，預計年末展覽會用上 VR 技術，需額外請兼職但也加大成本，故已甚少創作。

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▲ 十兄弟工作室的作品

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黎若曦又指，新冠肺炎疫情短期難完結，故需轉型突破，如儘快儘量把面授教學課程改到 Zoom 或視像平台。她坦言，線上授課比實體授課更吃力，若 2 小時課堂十分難兼顧所有學生一舉一動，還要預先寄教學材料包到各學員家中，準備工夫多但又不能加價。

▲ 預計年末的展覽會運用到 VR 技術，當中涉及較多拍片內容，聘請人手增加成本。

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