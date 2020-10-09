【附購買詳情】台灣製造 Medicom Safe Mask 外科口罩 平售$98/50個

福港中西大藥行表示，現正發售台灣製造 Medicom 口罩現貨。



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市售常見的 Medicom 口罩，一般也是中國生產，但這款 Safe Mask 卻是由台灣製造。它符合台灣 CNS14774 外科手術標準，一盒 50 個，成人尺寸，口罩顏色為藍色。福港中西大藥行現售 $98/50個，其各間門市和網店皆有發售。

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門市地址：

荃灣河背街64號地舖

電話: 2439 6008

筲箕灣愛東商場一樓A,B舖

電話：2180 9818

西灣河成安街18號地下G02A舖

電話:2513 0330

柴灣興華邨興華廣場G07D (百佳旁)

電話:2505 3360

柴灣環翠邨環翠商場117-118號舖 (日本城旁)

電話:2650 0222

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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