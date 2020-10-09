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【附購買詳情】台灣製造 Medicom Safe Mask 外科口罩 平售$98/50個

行內熱話 19:54 2020/10/09

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福港中西大藥行表示，現正發售台灣製造 Medicom 口罩現貨。
          
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

市售常見的 Medicom 口罩，一般也是中國生產，但這款 Safe Mask 卻是由台灣製造。它符合台灣 CNS14774 外科手術標準，一盒 50 個，成人尺寸，口罩顏色為藍色。福港中西大藥行現售 $98/50個，其各間門市和網店皆有發售。

其他內容】 台灣製造! Accmask PFE/BFE 99% Level 2 口罩推買二送一優惠! 現貨售$66/50個【詳情見下頁

口罩購買連結<<

其他內容】 屈臣氏有舊版理的Level3獨立包裝口罩賣! 售$89.9盒【詳情見下頁】

門市地址：

荃灣河背街64號地舖
電話: 2439 6008

筲箕灣愛東商場一樓A,B舖
電話：2180 9818

西灣河成安街18號地下G02A舖
電話:2513 0330

柴灣興華邨興華廣場G07D (百佳旁)
電話:2505 3360

柴灣環翠邨環翠商場117-118號舖 (日本城旁)
電話:2650 0222

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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