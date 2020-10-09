【疫市營商】茶餐廳出 High Tea 宣傳絕蹺！三層架裝貼地小食港女打卡博 Like

不少香港女性都會在假日 High Tea（其實正確叫法應是 Afternoon Tea）並將美輪美奐的蛋糕點心拍照上傳，分享美食之餘順手吸 Like。有茶餐廳推出「 港女 3 層架下午茶」，在 serving stand 放滿茶記小食，價格相宜之餘，在社交媒體吸 Like 能力更加驚人，顧客店舖各取所需，同樣賺到宣傳效果。

位於大嶼山梅窩的麥生記冰室推出「 港女 3 層架下午茶」應對社交媒體打卡熱潮，下午 2 時半開始供應，最上層放特式甜品（啫喱，芒果布丁，牛奶布丁各 2 件)，中層為炸蝦餅、春卷、咖哩角、最下層則放了皇牌公司三文治，茶餐包飲品 3 杯， 3 人享用的話每人 50 元有找，抵食又地道，而且吸 Like 能力驚人，插畫師「獨菇 unigoo」在自己 Facebook 專頁打卡後，短短 5 天收到超過 1,500 次讚好（Like），1,000 多次「分享」（Share）。

旺區吉舖半年劇增4成業主拒減租 美聯：面對現實免跟商戶兩敗俱傷【見下頁】

▲ 插畫師獨菇 unigoo 。

麥生記冰室的確有蹺，到此一遊打個卡，餐廳和顧客都有宣傳效果－只是有點遠：梅窩。想朝聖的話需留意冰室營業時間：每天下午 4 時關門，逢星期三休息。

憧憬內地客重臨頂硬上 上水餐廳：業主唔加租已偷笑【見下頁】

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：獨菇 unigoo