創業奇情之「尿袋爭霸戰」

香港共享手機充電寶市場曾經「七國咁亂」，多間初創企業搶佔地盤，市場競爭激烈；小商店為了爭取現金補貼，擺放 3 至 4 款充電寶機座不足為怪。各間初創開業之初均有其獨特之處，鹿死誰手尚未可知，但掌握時間和金錢消耗速度就是致勝之道。

4 年前，由 3 位中學同學組成的 Charging Zone 最先搶灘，他們尤如劉關張「桃園結義」，小時候在球場上已立志要創一番大事業，更想好未來首匹擁有的賽馬名字。Charging Zone 非常有特色，同時提供「原地歸還」及「異地歸還」等應用場景。另一間為過江龍 Mobile Fuel，由美籍華人愛麗絲於 3 年多前成立，私隱保護度高的充電寶成為其賣點，租買均可。

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那次賽馬日，兩間初創企業負責人分別被邀約到馬會貴賓廳，自稱「共享大王」的賈博士，建議以公司股份交換及入股他們兩間初創企業；他指出這個行業不能再燒錢，並提議三強聯手由他把公司安排上市，以資本操作壟斷整個流動充電寶的市場。「情形就如大集團旗下不同品牌餐廳和酒樓，無論消費者用哪個品牌也直接令我們每個持份者得益。」賈博士愈說愈興奮，旁邊的馬主 David 點頭認同。

「這是一個笑話嗎？」Charging Zone 三位負責人忍俊不禁，並指應該是由他們牽頭而不是覃博士那寂寂無名的公司。「我也不贊成壟斷市場，這不是我們美國人做事的方法。」愛麗絲認為有競爭才有進步。「咁我就讓你們兩個鷸蚌相爭，看看誰個漁人得利。」覃博士震怒，仰天長笑後便跟 David 離開；當天 David 的馬匹贏了頭馬。

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覃博士作出部署，他的公司與各大便利店合作，提供 $1 租借充電寶服務，可以 24 小時內在不同便利店歸還，覃博士公司迅速搶佔超過一半市場，殺另外兩間初創措手不及。Charging Zone 四出張羅資金以補貼商戶，最後在財金界拋出 30% 高佣金計劃才能成功融資；愛麗絲找來前零售界猛人幫忙，app 內附送大量現金優惠券留住客戶，以本傷人結果弄至債台高築。三個競爭者，每天也疲於奔命。

「 不跟我共享大王合作下場就是這樣。」覃博士笑著的向 David 說，但其實他自己正在做損人不利己的事情。

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就在 Charging Zone 宣布融資成功前夕，突然傳出某牌子充電寶爆炸的新聞，市場開始恐慌，三家公司經營慘淡，補貼商戶和客戶的做法更令生意雪上加霜。有公司落荒而逃，亦有公司宣布退出市場及退回用戶按金。Charging Zone 三兄弟馬主夢碎，Mobile Fuel 愛麗絲向傳媒透露日後有機會才再戰沙場，覃博士消聲匿跡。

這數星期內，香港出現了數千部全新的充電寶大中小機座，超薄輕巧的無綫充電寶適合任何型號電話使用，David 滿有自信的介紹，並指出應用程式亦會顯示商戶的介紹、相片及提供平台讓商戶上載優惠劵等，為用戶帶來豐富有趣的生活體驗。

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鷸蚌相爭，漁人得利。David 這個「漁人」真的有其過人之處。

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Photo：Sarah Tirona