【免運費優惠】愛的家 S 系列彩虹Level 3口罩 售$80/50起

由即日起至 10 月 20 日，愛的家推出新的口罩購買優惠。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

最近愛的家新推出 S 系列-五彩繽Fun口罩，一盒有 5 個顏色口罩，分別為:天空藍、青草綠、薰衣草、活力橙和蜜桃粉紅。口罩同樣是 Level 3 規格，但耳帶又轉用較舒適的不織布耳帶。售價為 $109/50個。

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愛的家另外推出特別套餐優惠，現一盒S系列50片裝五彩繽Fun + 任選二盒50片裝 S 顏色系列(可選擇以下顏色：天空藍、青草綠、薰衣草、活力橙、日光黃、蜜桃粉紅)原價為 $327，特價三盒 $238 (平均每盒 $80) ，同時更可免運費。

愛的家口罩規格

-五十片裝

-香港製造

-美國Astm level 3

-歐盟EN14683 type II R

-成人尺寸

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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