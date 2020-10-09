【疫市營商】日本歐美市場差天共地！無印良品破紀錄虧損－除了這類產品熱賣

無印良品（Muji）母公司良品計劃早前公布上季（6 月至 8 月）的業績，淨虧損達 128 億日圓（約港幣 9 億 3,700 萬元 ），為歷年同期首次淨虧損。主要受新冠肺炎疫情影響，導致歐洲及美國地區門市要延遲開張，顧客回流情況也不如預期。但品牌在日本市場卻「受惠」於疫情，當中咖哩等食品類商品銷售大幅增長 4 成，帶動國內營業額增長 9% 至 49 億日圓。

食品類商品暢銷 帶動日本地區營業額

無印良品在 6 月至 8 月的營業利潤為 1,006 億日圓（約港幣 73 億 6,480 萬元），較去年同期下跌 3%，淨虧損達 128 億日圓，較去年同期的淨利 67 億日圓大幅衰退。其中，歐美地區的業務營業損益達 33 億日圓，是去年同期虧損金額 4,100 萬日圓的 80 倍。

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▲ 日本市民在家時間增加，令家用產品需求提升，特別是咖哩等食品類商品銷售大幅增加4成

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無印良品截自 8 月底在歐美開設 72 間分店，佔全球門市數目不足 1 成。但在日本本土方面，「受惠」於新冠肺炎疫情，日本市民在家時間增加，令家用產品需求提升，特別是咖哩等食品類商品銷售大幅增加 4 成，帶動國內營業利益上升 9% 至 49 億日圓，而直營店的同店銷售也增長 8%。

疫情重創海外地區業務

良品計劃社長松崎曉承認，北美地區大部分門市還未能恢復營業，而歐洲地區的顧客為了保持社交距離，回流情況也相對緩慢。無印良品母企旗下的美國業務 MUJI USA，已在 7 月時申請破產保護令。公司早前表示，在新冠肺炎疫情大流行前已盡力改善銷售及協商租金，但最終因租金及其他成本造成重大損失。美國 18 間無印良品分店已經在今年第一季關閉。

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Photo：Muji.com