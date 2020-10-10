【疫市營商】萬聖節無法親身玩？Airbnb 辦網上體驗如在現場「嚇鬼」

全球新冠肺炎疫情蔓延，個個無心遊玩，亦會減少去人多聚集的地方防止病源傳播，今年萬聖節氣氛相信會是年近年最差，但有公司不會就此「認輸」。Airbnb 宣布禁止於萬聖節周末租一晚房間禁令，於美國和加拿大生效, 但為滿足無法親身到萬聖節主題旅館的需求，特別開設付費網上體驗活動，觀眾可透過電腦、手機或平板電腦參加，跟美國、印尼和法國等地的體驗達人齊齊「如在現場」過萬聖節。

今年 6 月，Airbnb 跟 VisitScotland 等超過 12 個旅遊目的地管理組織合作，推出網上體驗重振旅遊經濟這包括與和加拿大土著旅遊協會的合作。除了旅遊體驗，Airbnb 還提供網上「實地考察」活動跟知識，如由《Science Guy》節目主持人 Bill Nye 帶學生到非洲畫企鵝素描，潛入水底觀察鯊魚等。

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其中來自 美國歌劇院捉鬼探險活動，全程共 45 分鐘，還設 10 至 15 分鐘的機會與觀眾問題，亦設個人參加最低消費每位為港幣 200 元，10 月 10 日至 11 月 1 日舉行。

此外，來自印尼體驗達人設計密室逃脫網上體驗，透過電腦、手機或平板電腦參與 2 小時網上體驗，合力逃出陰森密室之旅，收費每人港幣 133 元。活動於 10 月 10 日至 11 月 1 日舉行，開始前 15 分鐘還有熱身「破冰遊戲」（ice-breaking session）。

來自美國紐約的藝術家選擇動手製作網上雕刻南瓜活動，展示和教授觀眾如果製作萬聖節南瓜。活動也是 10 月 10 日至 11 月 1 日舉行，收費每位為港幣 160 元起。

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Photo：Airbnb.com