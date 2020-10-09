  • 27°C
香港時間 : 20201009日 (五) 20:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SME學堂】狂播洗腦歌・店內像迷宮・收銀處排長龍　讀懂激安の殿堂捉心理賺錢招數

商管策略 19:20 2020/10/09

分享：

驚安の殿堂 DON DON DONKI 不時有開設新分店的消息傳出，最新消息指品牌在太平山山頂廣場開設另一副線新店「情熱笑店Jonetz Market」，店舖目前已圍上圍板有待開張。DONKI 除了在香港設有分店，夏威夷及新加坡都有分店，而日本的分店就超過 160 間。品牌之所以成功俘虜顧客的心，原來背後有 5 大策略。

(1) 「壓縮陳列」: 同一空間存放 5 倍以上商品

在 DONKI 工作的員工，必須學會「壓縮陳列」的方法。即是盡可能把最多的商品堆放在有限的空間裏，讓同樣的面積能放 5 倍以上的商品，使產品更具競爭力。

另外，陳列方法也有技巧，包括：

  • 將最吸引的貨品放在頂層，讓顧客很遠就能看見；
  • 最想賣的商品放在與顧客視線水平一致的貨架上；
  • 靠近轉角位兩側擺放毛利率最高商品，如面膜、杯麵、牙膏等。

每年 DONKI 都會舉辦 4 次名為「陳列的鐵人」的內部比賽，選出那些最擅長「壓縮陳列」的店員。此外，收銀處前特別狹窄，並在途經之處盡量擺放多些商品供顧「最後衝剌」，愈排長龍愈有利店方賺錢。

平價雜貨店疫市開近2000門市 名創優品兩招創56億營業額見下頁

（２）善用手繪海報 減少人工成本

DONKI 四周貼滿手繪 POP (Point Of Purchase) ，由於店內沒有推廣員，員工會在店內貼滿手繪宣傳海報，海報上會用醒目的字眼寫上促銷價格和值得購買的理由。這些海報在雜亂無章的環境中就像「漆黑中的螢火蟲」，強烈的視覺衝擊和提示句子，成為激安的特色，甚至令其他店舖爭相仿效。顧客在沒有推廣員協助、想要尋找自己心儀的商品時，反而產生「尋寶式」購物樂趣，不自知不覺地會愈買愈多。

DONKI四周貼滿手繪POP，吸引顧客購買

（３）開發自家品牌「情熱價格」

除了售賣不同廠商的產品外，DONKI 在 2009 年推出自家品牌，店內一些日常用品、美容健康、服飾等產品會貼上「情熱價格」標籤出售。由於這些商品是向工廠訂製，所以比起出售其他品牌商品的毛利更高。

不肯減價反推現金券抽獎 買一送一・半價優惠哪種對商家「最著數」？見下頁

店內有些產品會貼上「情熱價格」的標籤，價格比其他同類產品便宜

（４）24 小時營業 滿足「夜貓」需求

大部分 DONKI 都會營業至深夜，甚至是 24 小時營業。深夜營業是從「泥棒市場」(小偷市場，即驚安之殿堂前身) 留下來的傳統，創辦人安田隆夫經常在店內工作至深夜，途經的客人會好奇問「店還在開嗎」。他抱著「多賺一蚊」也好的心態，招呼客人進來。這些客人多數喝了酒，對一間深夜還開、塞滿貨物的店鋪特別感興趣，還會買下不少東西。自此，安田決定開拓深夜購買市場，連便利店的營業時間只到晚上 11 時，「小偷市場」卻營業到深夜 12 時，務求吸引更多顧客光顧。

（5）「權限委讓」管理制度 讓員工賣力工作

對於店舖管理，DONKI 並沒有實行標準化，而是授權給店長。「權限委讓」制度，是指把進貨、商品陳列、售賣等所有業務權力都交給店舖負責人，讓負責的員工個個成為店主，這樣的管理制度也是 DONKI 成功的一大因素。

減3萬銷售渠道收入反增52%！Nike完美示範O2O征服消費者見下頁

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：jpellgen@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】實體零售打不死！American Eagle 三招攻單一客群收入逆市增32％
2020/10/07
【疫市營商】實體零售打不死！American Eagle 三招攻單一客群收入逆市增32％
【SME學堂】Xbox・PS5・包包預購秒殺　為何知名品牌總愛飢餓行銷炒作？
2020/10/08
【SME學堂】Xbox・PS5・包包預購秒殺　為何知名品牌總愛飢餓行銷炒作？
商業營銷 市場拓展 零售 驚安之殿堂

下一篇文章

【疫市營商】日本歐美市場差天共地！無印良品破紀錄虧損－除了這類產品熱賣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹