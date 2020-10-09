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真日本製造!SANIAID TYPE II&IIR口罩65折發售 賣$83/50個起

行內熱話 14:49 2020/10/09

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日本製造的香港品牌 SANIAID 表示，正推出 65 折優惠。
          
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

SANIAID 指，由即日起逢星期五、六，日本製造的 SANIAID J-Series Type II 和 IIR 成人/中童口罩將有 65 折優惠。廠方指，現貨日本製口罩一律 $83/50起，但注意此優惠限首 50 名客戶，售完即止。客戶只需將產品加到購物車，系統在結算時會自動扣除折扣金額。

其他內容】 【附購買連結】HK-M 新推秋冬三色Level 3口罩 售$64.5/盒起 仲免郵費!【詳情見下頁】 

SANIAID日本製造J-Series Type II 口罩

其他內容】 屈臣氏有舊版理的Level3獨立包裝口罩賣! 售$89.9盒【詳情見下頁】

SANIAID日本製造J-Series Type IIR 口罩

口罩購買連結<<<

 【其他內容】 台灣製造! Accmask PFE/BFE 99% Level 2 口罩推買二送一優惠! 現貨售$66/50個【詳情見下頁

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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