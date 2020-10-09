【SME學堂】 餐廳推會籍制・任食放題一定賺？Ruby Tuesday申請破產的教訓

美國連鎖餐廳集團 Ruby Tuesday 傳出申請破產保護，集團執行長 Shawn Lederman 宣布，將永久關閉全球 185 間分店，但香港 5 間特許經營店則未受影響。Ruby Tuesday 實行會員制，不少顧客會購買一定年期的會籍，這種會籍制經營模式又能否吸引消費者，對公司是否長遠有利？

當企業從售賣產品轉為會籍制模式，定價是首要考慮問題，始終這種經營模式不再是一買一賣，不再能以製造成本定價，而且市場競爭者愈少代表能參考的價格愈少。企業在參考定價方面可從以下 3 點著手：

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（1）考慮顧客願意付出的成本

以濾水器為例，顧客最需要服務不是功能絕頂的器材，只需過濾出乾淨飲用水便可，因此定價的考慮範圍就不只是濾水器的製造成本，而是考慮顧客願意為「乾淨的飲用水」付出多少金錢。

▲ Ruby Tuesday曾推出30日手機版會籍



（2）混用固定價格 以量計價

訂閱制常見的定價模式有 2 種，一種是任叫任食，消費者付出固定價錢便能盡情享用服務，如 Spotify 串流影音服務；另一種是 Dropbox，設定等級按用量收費。因此企業定價時最好將兩者並用，顧客先付出一筆固定費用，再根據用量決定最終支付的價格。同時使用兩者的好處在於，企業可以有固定收入，用戶也會覺得自己是「用多少、付多少」，沒有濫收顧慮，還可以區分不同價格需求的使用者。

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（3）經常測試自己的定價

當定價模式推出後，企業要持續觀察用戶在各價格層的流動率，這有助於找出最有效的價格範圍，吸引更多使用者。有研究指，時常更改定價方案的顧客，比長期使用特定方案的用戶，最後可令企業收入增加逾 2 倍；即使用戶重新選擇更低價的方案，代表對方重視你的產品，否則不會花時間尋找最合適的方案。

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Photo：Ruby Tuesday、Gexydaf@Flickr