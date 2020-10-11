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【良心企業？】WFH 變相減人工？Google 疫市最強福利：幫員工還學生貸款

商管策略 14:29 2020/10/11

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美國科技企業 Google 員工福利再加碼！為了吸引人才，Google 明年起將資助全職員工支付就學貸款，金額最高可達 2,500 美元（約港幣 19,375 元) 。

美國學貸赤字高企 企業為員工償還貸款

《Market Watch》報道，Google 全球福利主管 John Casey 稱明白有色種族和婦女，長期受到償還學生貸款的壓力影響。他指，學債危機全球發生，在美國特別嚴重，現時學貸赤字高達 15,000 億美元，是 10 年前的兩倍。

CEO在疫情學懂甚麼？麥肯錫：4大領導方針扭轉營商困境見下頁

John Casey 認為，幫助員工加快還清學生貸款，讓他們可以將金錢用於置業、建立家庭等地方。Google 資助員工償還學貸的新福利，會在明年起先在美國實行，並計劃逐步擴展至全球分公司。

風險超越金融危機！ WEF：商界領袖擔心失業問題多過病毒擴散見下頁

在新冠肺炎疫情期間，科技公司大多轉為在家工作（WFH），但 Google 大部分員工福利設施都設置在辦公室，在家工作代表員工無法享受這些好處。舉例，Google 在公司設有員工餐廳、咖啡機等，但 home office 後，有員工在網上表示其工作效率下降，因為家中沒有咖啡機，需要外出買咖啡，否則便要跟睡意纏鬥。

有員工亦表示，在家工作期間需要自己煮食，但以前都可以在公司的餐廳用膳。但對於年輕人才來說，工作整體的「幸福感」非常重要，Google 推出學貸補助方案，也是讓員工不必進入辦公室也可享有員工福利。

工作量過多主管如何處理？刪除一項工作即提升下屬工作效率見下頁

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Photo：Outreach Pete

撰文 : 廖淑瑩

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