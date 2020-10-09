  • 28°C
香港時間 : 20201009日 (五) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫基金】每條院線可獲150萬資助　電影院資助計劃接受申請

業界頭條 12:25 2020/10/09

分享：

戲院早前恢復營運但已元氣大傷，政府不救還是要救。特區政府第三輪「防疫抗疫基金」電影院資助計劃由今日（10 月 9 日）起至 10 月 20 日接受申請，向今年7月份內有商業營運、持公共娛樂場所牌照的現有電影院提供一筆過資助，資助款額為每所電影院每塊銀幕港幣 5 萬元，每條院線上限可獲 150 萬元資助。

政府第三輪「防疫抗疫基金」資助計劃將向今年 7 月份內有商業營運、持公共娛樂場所牌照的現有電影院提供一筆過資助，資助款額為每所電影院每塊銀幕5萬元，每條院線上限可獲 150 萬元的資助，相等於 30 塊銀幕，而申請結果兩日內收到電郵確認通知書。申請者可選擇郵寄/電郵申請，詳情可留意 創意香港網頁 。

疫情下航拍攝影報名人數不跌反升 講師：課程排至12月見下頁

5G基建・高壓電線・車位 大灣區投資者：內地仍有商機見下頁

不過申請者申請前注意，若電影院不合資格領取「公眾娛樂場所牌照持牌人資助計劃」 發放的資助。任何情況下，持公眾娛樂場所牌照的持牌人，不會獲「電影院資助計劃」及另一計劃發放資助。

另外，根據已於 2020 年 5 月 29 日刊憲及實施的《豁免薪俸稅及利得稅(防疫投疫基金)令》，申請人可獲豁免於「電影院資助計劃」所得的資助課繳利得稅。

開直播・轉網銷助業界數碼轉型 美容商會：再不變只有等死：見下頁

此外，經營至少一所合資格現有電影院，申請當日有效的「公眾娛樂場所」牌照，據香港票房有限公司票房紀錄，於今年7月內放映至少一齣商業發行電影。

申請程序：
（1）填妥的申請表及提供有效商業登記證之副本（公司名稱與申請表上的申請人名稱相同）；
（2）香港票房有限公司發出的票房紀錄證明（每所電影院均曾在 2020 年 7 月放映至少 1 齣作商業發行電影；
（3）香港戲院商會發出的信件，顯示 7 月 31 日申請提及每所電影院銀幕數目

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【SME學堂】KENZO創辦人高田賢三離世 經歷賣盤、易角50年心血如何成為國際品牌？
2020/10/05
【SME學堂】KENZO創辦人高田賢三離世 經歷賣盤、易角50年心血如何成為國際品牌？
【限聚令維持】禁堂食令延長・4人限聚令繼續　公眾溜冰場周五恢復隊際運動
2020/10/06
【限聚令維持】禁堂食令延長・4人限聚令繼續　公眾溜冰場周五恢復隊際運動
【打工仔喜訊】「勞工假」有望增至17日 消息：10年後跟「銀行假」睇齊
2020/10/08
【打工仔喜訊】「勞工假」有望增至17日 消息：10年後跟「銀行假」睇齊
疫情 資助基金 商業營銷 電影 電影院 防疫抗疫基金 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【疫市營商】 酒店Staycation救旅遊業？旅行社：開網店頂住先保就業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹