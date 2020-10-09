【抗疫基金】每條院線可獲150萬資助　電影院資助計劃接受申請

戲院早前恢復營運但已元氣大傷，政府不救還是要救。特區政府第三輪「防疫抗疫基金」電影院資助計劃由今日（10 月 9 日）起至 10 月 20 日接受申請，向今年7月份內有商業營運、持公共娛樂場所牌照的現有電影院提供一筆過資助，資助款額為每所電影院每塊銀幕港幣 5 萬元，每條院線上限可獲 150 萬元資助。

政府第三輪「防疫抗疫基金」資助計劃將向今年 7 月份內有商業營運、持公共娛樂場所牌照的現有電影院提供一筆過資助，資助款額為每所電影院每塊銀幕5萬元，每條院線上限可獲 150 萬元的資助，相等於 30 塊銀幕，而申請結果兩日內收到電郵確認通知書。申請者可選擇郵寄/電郵申請，詳情可留意 創意香港網頁 。

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不過申請者申請前注意，若電影院不合資格領取「公眾娛樂場所牌照持牌人資助計劃」 發放的資助。任何情況下，持公眾娛樂場所牌照的持牌人，不會獲「電影院資助計劃」及另一計劃發放資助。

另外，根據已於 2020 年 5 月 29 日刊憲及實施的《豁免薪俸稅及利得稅(防疫投疫基金)令》，申請人可獲豁免於「電影院資助計劃」所得的資助課繳利得稅。

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此外，經營至少一所合資格現有電影院，申請當日有效的「公眾娛樂場所」牌照，據香港票房有限公司票房紀錄，於今年7月內放映至少一齣商業發行電影。

申請程序：

（1）填妥的申請表及提供有效商業登記證之副本（公司名稱與申請表上的申請人名稱相同）；

（2）香港票房有限公司發出的票房紀錄證明（每所電影院均曾在 2020 年 7 月放映至少 1 齣作商業發行電影；

（3）香港戲院商會發出的信件，顯示 7 月 31 日申請提及每所電影院銀幕數目

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