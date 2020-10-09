【環保商機】Muji 用秋冬服飾布料變布口罩．Under Armour出運動專用口罩

▲ 日本無印良品利用剩餘的有機綿布，製造3款可重用口罩

新冠肺炎疫情持續，不同類型零售企業推出防疫口罩應市場需求。美國運動品牌 Under Armour 推出運動員專用訓練口罩，採用特別技術有助抑制細菌生長，同時具有良好透氣程度；日本無印良品（Muji）利用生產秋冬服飾剩餘布料，製成 3 款抗菌防臭可重用口罩，實踐環保商機。

無印提倡環保 用剩餘布料製作可重用口罩

日本無印良品早前宣布，將生產秋季服飾時剩餘的有機綿布再利用，加工製作成 3 款抗菌防臭可重用口罩，分別是毛針織布、絨布、燈心絨，每款可以清洗約30 次再重用（毛針織布可重用約 60 次），每包 2 個的售價為 999 日圓 (約港幣 73 元)，預計在 10 月中旬推出。無印良品早前曾推出白色可重用及清洗三層布口罩，其採用 100% 棉質素材製成，兩個售價港幣 78 元。

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▲ 日本無印良品利用剩餘的有機綿布，製造3款可重用口罩

運動品牌推運動員專用口罩

美國運動品牌 Under Armour 則推出運動型可重用口罩，為 3 層結構設計，且可調整鼻樑位置，能夠緊貼面型，阻隔飛沫同時迅速排走汗水。口罩採用 UA ISO-CHILL 物料，提供涼感舒適感覺，並經過 PROTX2TM 技術處理，有效抑制細菌生長。口罩分別有 4 種顏色，每個售價為 30 美元 (約港幣 233 元)。

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▲ 口罩分別有4種顏色，每個售價為30美元。

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Photo：Muji、Under Armour