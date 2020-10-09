【附購買連結】H Plus BT21 三款可愛圖案口罩 現貨售 $59包

H PLUS 表示，正式推出 BT21 卡通圖案外科口罩。



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BT21 是由 BTS 防彈少年團成員和 LINE FRIENDS 攜手創造出的全新概念卡通角色，從最初的角色草圖（BTS成員創作），再經由 LINE FRIENDS 出手，搖身變成全球宇宙明星 BT21。

BT21 MEETS H-PLUS系列一共有三種圖案款式，純白底色配上 BT21 成員圖案角色壓印，低調可愛。新發售的 BT21 MEETS H-PLUS 口罩全是現貨發售，即買即用。

▲ BT21 外科口罩 (CHIMMY + SHOOKY)

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▲ BT21 外科口罩 (CHIMMY + SHOOKY)把圖案壓印在口罩上

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H PLUS 口罩規格

-100%香港製造

-符合ASTM Level 3

-細菌過濾效率 (BFE) > 99%

-微粒過濾效率 (PFE) > 99%

-病毒過濾效率 (VFE) > 99%

-一袋七個

-尺寸：175mm x 95mm(±3mm)

售價:$59

購買三包或以上免運費

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▲ BT21 外科口罩 (RJ + VAN + TATA)

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▲ BT21 外科口罩 (MANG + COOKY + KOYA)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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