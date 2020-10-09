【抵買套裝】$60 買 50 個 3E 獨立包裝口罩 仲送一 set 贈品咁抵!

德仁中西大藥房表示，正提供口罩購買優惠。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

店方發售的口罩售價為 $60/50個，但現在卻大送一套 3 件贈品，包括：



1. 德仁身體健康口罩暫存夾一個

2. 樂信鎮咳靈或樂信胃樂靈或樂信止痛素一盒

3. Lovest 日本摯愛護髮乳 500ml (清爽補濕/柔順滋潤)一枝；或 U-Realm 植物瑰寶護髮素 500ml (翡翠清爽/琥珀保濕)一枝



若買夠 5 盒送 5 套之餘，再送埋韓國 Ilsang Doctor 62%免洗酒精消毒搓手液 500ml 一枝。

此口罩提供成人/中童/小童尺寸，獨立包裝，過濾能力達 PFE 95%、BFE/VFE 99%。即日起在門市有現貨發之售，或可預訂到九龍灣取貨。

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地址:新界葵芳盛芳街27-29號地下 電話:2420 0739

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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