不建議不同家庭人士同住房間! 衛生署針對 Staycation 加強防疫指引

近日，本港新冠肺炎疫情反彈。雖然 4 人限聚令依舊，但不少人就約親朋好友到酒店 Staycation。如早前一名 KOL 蔡蔡就在 IG 分享在半島酒店辦 24 人「屈蛇」生日派對，但被酒店以「限聚令」為由請求離開的事件，引起各界關注。衞生署署長陳漢儀亦表示留意到不少市民到酒店 Staycation ，甚至舉辦多人派對，會就此約見酒店業界要求加強防疫措引。



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衞生署署長陳漢儀指出，當局留意到近日有不少市民到酒店 Staycation，加上有報道指有多人在酒店房間舉辦派對，當局認爲現時的防疫措施未必足夠。所以，有關當局將聯同旅遊事務署約見酒店業界，並要求加強防疫指引。包括加強社交距離措施、不建議不同家庭人士同住房間、開派對等，以免增加病毒傳播風險。

網民對此有不同意見。有網民笑說：「男女朋友點算？」、「Check 要帶住址證明？」、「其實同家庭都可以好多人...」有網民又憤怒地嘲諷：「24 個人都唔係住，開 Party 之嘛」、「俾班 KOL 搞串曬」、「一個累全家」。

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