【附購買詳情】Level 2 香港製造! 同舟成人及女士/中童口罩 售$150/50個

香港口罩廠同舟口罩表示，正以優惠價發售口罩。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

廠方表示，買家可以用 $150 任選 2 盒成人或中童口罩，平均 $75盒/50個。

同舟成人口罩規格

-香港製造

-口罩顏色：薄荷綠色

-成人口罩 17.5cm x 9.5cm

-每盒50個

-BFE ,PFE >99%

-SGS認證 ASTM Level 2

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同舟女士/中童口規格 -一盒五十個口罩

-全獨立包裝

-香港製造

-口罩顏色：薄荷綠色

-尺寸：14.5 x 9.5cm

-女士及中童適用

-三層掛耳式外科口罩

-BFE ≥ 98%

-PFE ≥ 98%

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▲ 同舟成人及女士/中童口罩

購買門市:

1.火炭門市地址：火炭坳背灣街57號利達工業中心地下7A鋪

開放時間：星期一至五(上午9時至下午5時30分)，星期六(上午9時至下午12時30分)，星期日及公眾假期(休息)

2.觀塘門市地址：觀塘成業街16號怡生大廈地下F號鋪

開放時間：星期一至日(上午9時至下午8時正)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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