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【附購買詳情】Level 2 香港製造! 同舟成人及女士/中童口罩 售$150/50個

行內熱話 23:19 2020/10/08

分享：

香港口罩廠同舟口罩表示，正以優惠價發售口罩。
          
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

 廠方表示，買家可以用 $150 任選 2 盒成人或中童口罩，平均 $75盒/50個。

同舟成人口罩規格

-香港製造
-口罩顏色：薄荷綠色
-成人口罩 17.5cm x 9.5cm
-每盒50個
-BFE ,PFE >99%
-SGS認證 ASTM Level 2

其他內容】 台灣製造! Accmask PFE/BFE 99% Level 2 口罩推買二送一優惠! 現貨售$66/50個【詳情見下頁】

同舟女士/中童口規格  -一盒五十個口罩
-全獨立包裝
-香港製造
-口罩顏色：薄荷綠色
-尺寸：14.5 x 9.5cm
-女士及中童適用
-三層掛耳式外科口罩
-BFE ≥ 98%
-PFE ≥ 98%

其他內容】 3E>99% 日本 Iris V-Fit 全立體口罩 屈臣氏售$149.9/50個【詳情見下頁】 

同舟成人及女士/中童口罩

購買門市: 

1.火炭門市地址：火炭坳背灣街57號利達工業中心地下7A鋪
開放時間：星期一至五(上午9時至下午5時30分)，星期六(上午9時至下午12時30分)，星期日及公眾假期(休息)
2.觀塘門市地址：觀塘成業街16號怡生大廈地下F號鋪
開放時間：星期一至日(上午9時至下午8時正)

 口罩購買連結<<<

其他內容】 【附購買連結】HK-M 新推秋冬三色Level 3口罩 售$64.5/盒起 仲免郵費!【詳情見下頁】 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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