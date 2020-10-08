【附購買連結】有貨! 理的Level 3中童口罩 售 $150/50個

香港理的指定分銷商 My Nanay 表示，正發售理的 Level 3 中童口罩。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

網店 My Nanay 剛有新的理的 Level 3 中童口罩到貨。口罩尺寸為14.5 x 9cm，一盒50個，非獨立包裝。至截稿時仍有貨，每人可以購買一盒。

【其他內容】 台灣製造! Accmask PFE/BFE 99% Level 2 口罩推買二送一優惠! 現貨售$66/50個【詳情見下頁】

▲ 理的Level 3中童口罩

【其他內容】 3E>99% 日本 Iris V-Fit 全立體口罩 屈臣氏售$149.9/50個【詳情見下頁】

理的口罩規格

- 中碼 14.5 x 9cm (50片非獨立包裝)

- 符合美國標準ASTM F2100-11 (Level 3) 及 歐洲標準 EN14683 Type IIR

- B.F.E. , P.F.E. , V.F.E. ≥99%

- 拒水面層及底層, 不含玻璃纖維, 三層掛耳式設計, 一次性使用

- 香港製造

口罩購買連結<<<

【其他內容】 【附購買連結】HK-M 新推秋冬三色Level 3口罩 售$64.5/盒起 仲免郵費!【詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】