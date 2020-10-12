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【疫市營商】中小企向銀行申請「百分百擔保貸款」時 3大要點免踩地雷

業界頭條 08:36 2020/10/12

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香港疫情持續大半年，中小企面對資金周轉壓力不少。政府推出中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」需要經過銀行一度「大閘」審批，專為中小企融資貸款顧問為大家逐一拆解申請前需知，小心提防「中伏位」。

香港金融管理局於 9 月 15 日宣布，「百分百擔保貸款」調高貸款額由 6 個月至 12 個月僱員薪金和租金；由港幣 400 萬元上限增至 500 萬元。將整體信貸保證承擔額由 500 億元提升至 700 億元。

百分百擔保特惠貸款改良 中小企商會：提高貸款額上限只是幫到大公司見下頁】 

導航會計中小企融資貸款顧問許世祺表示：「政府優化『百分百擔保貸款』對中小企來說是一件好事，過往 8 至 9 成信貸擔保，現在是10成基本上中小企不用給保費，加上過往 6 倍貸款額，變為12倍貸款額。他又指，有舊客戶該貸款項目未優化前申請 6 倍貸款額，現在遞交申請表及相關證明文件可補加多 6 倍（變為12倍），該計劃暫時讓中小企渡過12個月難關。」

許世祺又指，過往申請者到銀行認證時「地雷位」，包括老闆繳交強積金供款及租金開支證明時均使用私人戶口出數和交租，銀行審批時變相不受理，如非必要可不接受電話借貸，因會自動降低信貸評級，以上數項會影響申請融資審批結果。

「百分百擔保貸款」公式計算方法：

（A）每月公司員工開支＋ （B）租金開支 x 12倍數

中小企面對銀行前大感「閉翳」，注意以下 3 項要點更易批核成功：

（1）銀行認證《強制性公積金計劃條例》— 付款結算書：務必填寫所有員工的僱主姓名；

（2）租約（打釐印或 不打釐印）：若租約「打釐印」（租約須交予稅務局加蓋印花），若租約沒有打釐印便向銀行提交共兩個月公司戶口交租數目的證明；

（3）Cold call 錄音授權個人信貸評級變差 ：收到 5 個 cold call 詢問接受貸款，若接聽者接受而銀行錄音授權後，不論最終批核結果與否，銀行也會自動降低信貸評級

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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