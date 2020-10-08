8折發售!台灣製造萊潔Type IIR口罩 香港代理賣$103.9

萊潔口罩香港及澳門獨家代理彩豐行表示，正提供 8 折優惠。



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彩豐行提供門市限時優惠，詳情如下:

1.萊潔成人 (海洋藍/冰河藍/丹寧粉/淡橙橘)

原價$129.9/盒，彩豐會員尊享價$119.9/盒



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2.萊潔(兒童用)藍印花

原價$169.9/盒，彩豐會員尊享價$149.9/盒

買2盒或以上即享正價8折 平均每盒$135.9

特價門市限定，優惠期及數量有限，售完即止。

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▲ 萊潔(兒童用)藍印花

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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