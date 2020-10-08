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香港科技園開設創科學院　非為文憑而是鼓勵科技研創業

業界頭條 09:16 2020/10/08

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香港科技園正式公布 8 位入選「明日創科領袖培訓計劃」學員的名單，其中大部分來自香港各大專院校的學生，他們稍後將於科學園內不同的公司實習兩個月。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，計劃是希望香港成為研發樞紐，尤其是醫療、人工智能（AI）及機械人等領域，亦希望為人才創造更多工作機會。黃克強表示，培育、吸納及保留人才是香港創科界發展的元素。為了維持香港在國際市場上的競爭力，科技園公司了解栽培高質素人才，並培育他們成為卓越領袖的重要性。

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香港科技園公司行政總裁黃克強。

黃克強解釋，希望透過科技園公司的網絡，與業界夥伴合作，為近屆畢業生及中層科技專才，建立具前瞻性的學習及培訓計劃。

科技園公司亦宣布成立「香港科技園創科學院」，為年輕創科人才提供持續培訓機會，他表示，創科學院將以科技園公司的 4 大科技領域，包括人工智能及機械人技術、生物醫療科技、數據及智能城市以及金融科技（FinTech）。不過黃克強強調，雖然學院亦會頒授文憑，但其目的並非如此，而是希望參與培訓者能在科技研發方面發展，或是成為創業家。

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撰文 : 彭振濠

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