【疫市營商】 酒店Staycation救旅遊業？旅行社：開網店頂住先保就業

新冠肺炎疫情影響航空及旅遊業可用「毀滅」形容，各國為保自己經濟早已按捺不住。日本政府擬 11 月 1 日起，將 12 個國家與地區出國管制等級，調低至第 2 級「避免不重要、不緊急的出國」，代表放寬日本人可出外（包括香港）經商旅遊，算是為香港入境接待旅行社帶來寬慰消息。

港旅國際旅遊（Creative China Holiday Tour）董事總經理黎樂文（Raku）表示，慢慢放寬也屬正常，但他個人認為短期不樂觀，有心理準備本港旅遊業艱經營要維持一年半載。

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黎樂文又稱，知道部分旅行社跟酒店合作推出本地人短期住宿優惠，但並非長遠之計，特別是 1 晚超短期住宿優惠。他解釋，因酒店靠旅遊社關係「拉客」，惟計劃對象是香港人，他們會直接訂酒店毋須像外訪遊客需經旅行社，更不用給予付加費。

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港旅國際旅遊已把業務搬到網上，開設「樂坊」網購商店，並跟酒店推出 3 天以上的短期住宿優惠等兩種業務。黎樂文指，現時不少旅行社也開始數碼轉型，故希望藉開網店突圍，將來旅遊業復蘇更可多些業務分散風險，又可保住員工飯碗。

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