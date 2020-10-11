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【保就業計劃】展覽商場活動全停零收入　舞台工程公司：業務性質廣泛反而申請不到資助

業界頭條 11:30 2020/10/11

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政府近日公布第二期「保就業計劃」僱主名單，專做嘉年華攤檔及舞台音響工程的製作公司指，政府補助人人有份，但實際上公司業務性質太廣泛，反而不利申請資助；統計處只將製作公司列入工程界，令公司很多政府資助申請不到，感到無奈。

精英舞台音響工程公司專營嘉年華帳蓬租借、舞台設備租借，甚至經營流動宣傳車等服務，為工展會、美食展及龍舟比賽等大型活動提供服務。公司負責人張國偉表示，現時只獲基本資助，政府補助人人有份「對得到口就比你」。現時政府獲 15 萬多元「保就業」工資補貼，涵蓋公司寫字樓的 8 名員工，其餘約 15 名散工因無供強積金，也不獲政府工資補貼。

百佳超市發放 3200 萬現金券回饋全港市民 稍後公布派發方式：見下頁】 

張國偉指，繼年宵活動後一直維持零工作。

張國偉續指，繼年宵活動後展覽等大型活動完全停頓，近 20 名散工已流失，但為節省 30 萬至 40 萬開支也無法；新冠肺炎疫情下原本在 10 月舉行大型展覽也無法進行，最慘是公司一周前才收到通知取消製作服務，大失預算。

公司另一「臨時」收入靠過往相熟內地夥伴把供應商器材經公司倉庫轉運，賺取手續費。現時存放大型器材設備的元朗倉庫月租約 20 萬元，但因倉庫屬非法，故無法獲得資助。張國偉指當地大部分倉庫屬非法，但大型器材設備很難找地方存放，故並非想租非法場地。

行頭老化無強積金供款 電召的士台職員無法「保就業」？：見下頁】 

10月舉行的大型展覽無法進行，一週前收到通知取消製作服務。

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撰文 : 鍾采餘

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