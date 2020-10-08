【附購買詳情】COLORMASK夢幻色系Level 2口罩新上市 全獨立包裝售$25/10個 滿$100再8折

日本城表示，COLORMASK 夢幻色系10片裝獨立包裝新上市。全線日本城分店和網店有售。



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COLORMASK口罩規格

-櫻花粉 / 雪透粉紫 / 浪漫粉紫 / 雞蛋花黃 / 珊瑚藍

-ASTM level 2

-BFE 及 PFE ≥ 98%

-尺寸：約175x95mm

-獨立包裝

售價:$25/10個

(買3件及滿$100再8折)

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▲ COLORMASK夢幻色系Level 2口罩

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▲ COLORMASK夢幻色系Level 2口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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