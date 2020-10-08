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【航空業災難】愈來愈多政府難救　專家警告：疫情令43間航空公司倒閉

業界頭條 12:53 2020/10/08

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新冠肺炎疫情令航空業一片慘淡，據旅遊數據公司 Cirium 顯示，今年已有 43 間商業航空公司倒閉。有專家表示，即使各國政府為航空公司提供資助，但未來幾個月仍然會有航空公司倒閉。

《CNBC》引述 Cirium 的數據發現，2019 年倒閉的航空公司為 46 間，而 2018 年則有 56 間。根據 Cirium 的定義，1 間航空公司若完全停止或暫停業務即視為倒閉。Cirium 全球諮詢主管 Rob Morris 指，即使航空公司獲得政府的援助，他們在 2020 年餘下時間的前景仍令人擔憂。他又指，由於大部分地區對航空業需求大減，導致航空公司的收入能力及現金流減少，預計 2020 年最後一季及 2021 年首季，將有更多航空公司倒閉。

疫情下商務客永遠消失？JAL攻廉航・泰航賣早餐幫補見下頁

飛機製造商波音（Boeing）估計在未來10年，全球航空公司對飛機的需求減少11%

全球航空業冰封僅台灣・南韓Q2獲利？兩大因素成逆市奇葩見下頁

新冠肺炎疫情疫情同時令飛機製造商減少生產客機，波音（Boeing）估計在未來 10 年，全球航空公司只需要 18,350 架飛機、價值 2 萬 9,000 億美元，比 1 年前的預測下跌 11%。

波音預測至 2039 年的新機交機量將達 43,110 架，當中 3/4 是用於短程航線的單通道噴射機。從中期看，新的商用飛機需求只是航空公司為了取代燃料效率較低的舊飛機而買，並非為了業務增長而購買。

餐飲業冰封 薩莉亞推「輕餐廳」改營運模式自救見下頁

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Photo：Adrian Pingstone、SSL Invest、Alan Wilson@Wikipedia

撰文 : 廖淑瑩

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