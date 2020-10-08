【到貨注意!】屈臣氏有舊版理的Level3獨立包裝口罩賣! 售$89.9盒

昨日本網曾報道，屈臣氏有日本 Iris V-Fit 口罩發售，其實同時還有舊版理的 Level3 獨立包裝口罩賣，不過返貨數量少，很快就售罄。今日又有網民在 FB 群組報料，屈臣氏再次發售理的 Level3 獨立包裝口罩。



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網民在中午時間，在九龍塘又一城屈臣氏分店購得理的 Level3 獨立包裝口罩 L 碼。售價為 $89.9，一盒 30 個。此外，另有網民指沙田第一城屈臣氏分店亦有理的 Level3 獨立包裝口罩發售。由於返貨不多，現在應已售罄。但可見這兩日在中午時間部分屈臣氏分店都有理的 Level3 獨立包裝口罩，大家亦可以留意附近的屈臣氏分店會否返貨，好彩的話可以遇到它呢。

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▲ 理的Level3獨立裝口罩

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▲ 理的Level3獨立裝口罩(網上截圖)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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