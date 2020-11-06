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【到貨注意!】屈臣氏又有舊版理的Level3獨立包裝口罩賣! 售$89.9盒

行內熱話 16:57 2020/11/06

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近來屈臣氏不時有舊版理的 Level3 獨立包裝口罩賣，不過返貨數量少，很快就售罄。但又有網民在 FB 群組報料，屈臣氏再次發售理的 Level3 獨立包裝口罩。
        
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

有網民在中午時間於多間屈臣氏分店購得理的 Level3 獨立包裝口罩 XS 碼。售價為 $89.9，一盒 30 個。由於返貨不多，或已售票員。但大家亦可以留意附近的屈臣氏分店會否返貨，好彩的話可以遇到它呢。

其他內容】  大劈價! 超舒適日版 Medicom PRO-LANE 粉紅/藍口罩 百佳減價售 $100/50個 仲有野送!

理的Level3獨立裝口罩

其他內容】 全港獨家! 附有K-SWISS全彩LOGO! 購物送K-SWISS三層外科口罩

其他內容】  【新款到貨啦】一盒齊兩色! 屈臣氏推粉紫．粉紅雙色 Level 3口罩 售價不變

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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