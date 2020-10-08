【打工仔喜訊】「勞工假」有望增至17日 消息﹕10年後跟「銀行假」睇齊

社會對於法定假日（即「勞工假」）及公眾假期（即「銀行假」）劃一，一直未能達成共識。有本地媒體引述消息指，政府計劃用 10 年時間，以每兩年增加 1 日勞工假的形式，逐步將勞工假發銀行假劃一為 17 日，但未必會就安排向僱主提供補貼。

勞工假將增至17日 惟政府不會向僱主提供補貼

商業電台今日引述消息表示，政府計劃用 10 年時間逐步增加勞工假，由現時 12 日，逐步增加至 17 日，令勞工假能和銀行假看齊劃一為 17 日，即平均約每兩年加 1 日勞工假。報道又指，政府未必會與延長法定產假一樣，向僱主提供補助，因為補貼全港員工涉及大量費用。但補貼額外法定產假，是要避免女性求職面對不平等的情況，減輕僱主的負擔。



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非勞工假的公眾假期有5日

現時法定假期總共有 12 日，根據《僱傭條例》任何僱員，都可享有 12 日法定假期，如法定假日適逢僱員的休息日，應於休息日翌日補假。該補假須並非法定假日、另定假日、代替假日或休息日的日子。如僱員已按連續性合約受僱滿 3 個月，便可享有假日薪酬，款項相等於僱員於假日前 12 個月的每日平均工資。

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