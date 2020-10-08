【旅遊業曙光？】日本擬取消 12 國旅遊出境禁令 傳香港會上榜

因應新冠肺炎疫情，日本政府目前對 159 個國家及地區設下旅遊禁令。不過由日本政府計劃下月取消 12 個國家及地區的海外旅遊禁令，不知香港是否列入名單之中呢？

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日媒報道指，日本政府目前雖對 159 個國家及地區設下旅遊禁令，但計劃下月起取消 12 個國家及地區的海外旅遊禁令，當中包括：澳洲、新西蘭、新加坡、韓國、台灣、越南、馬來西亞、中國等，暫未知香港是否在名單之列。當局計劃只限制不必要及非緊急旅遊，以便經商。另外，日本政府還有意准許具有居留身份的日本人，以和外國商務旅客重新入境，而毋須接受兩星期強制隔離。

今月初，日本開始允許計劃在日本停留 3 個月或更長時間的外國公民進入日本。而在採取這項措施之前，每天平均有 2,000 名外國人入境日本。

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Photo：Daisuke Matsumura