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【香港零售】疫情致消費市道疲弱　一文看清2020年全面撤出香港國際零售品牌

業界頭條 18:45 2020/10/08

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新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，加上消費市道疲弱，令零售、餐飲等行業步入寒冬。還有兩個月 2020 年便完結，在上半年已有不少國際品牌宣布將全線香港分店結業，撤出香港市場，當中亦有不少香港人熟悉的品牌。

（1）Victoria’s Secret

美國內衣品牌 Victoria's Secret 英國分公司受疫情打擊，在 6 月宣布破產。品牌位於銅鑼灣京華中心、佔地 4 層的 Victoria's Secret 旗艦店開業不足兩年亦宣布於 6 月 25 日結業，正式撤出香港。

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（2）Topshop

英國連鎖時裝品牌 Topshop 位於中環皇后大道中泛海大廈兩層高的旗艦店於 10 月約滿後不續租，品牌之後會撤出香港實體店業務，意味 Topshop 在香港沒有實體店，而 Topshop 未來只會維持網店業務。

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（3）ESPRIT

服飾品牌 ESPRIT 在香港紅極一時，曾設有多間分店。不過 ESPRIT 母公司思捷環球今年重新調整營運方針，關閉中國地區門市後，在今年 4 月底宣布將所有亞洲地區分店關閉，包括香港、澳門、台灣和新加坡等地。

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（4）ALAND

韓國潮流服飾品牌 ALAND 在香港曾有多間分店，受不少香港年輕人歡迎。不過繼 ALAND 銅鑼灣分店結業後，品牌位於九龍灣 megabox 分店及旺角 t.o.p 的旗艦店亦於今年 3 月先後結業，現時品牌在香港已沒有分店，全面撤出香港市場。

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（5）大眾書局

大眾書局在香港開業已數十年，有 16 間分店。但受到疫情影響，大眾書局在今年 3 月 18 日宣佈香港全線分店結束營業及遣散詔過百名員工，集團的香港分公司現時轉型為網上書店。

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Photo：Victoria's Secret 、Shutterstock、IoaWIB HRNGVW fueaiu、thinkretail@Flickr、Raonspediwu

撰文 : 廖淑瑩

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