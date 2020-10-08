【SME學堂】提高品牌形象兼倡議環保　Lacoste 換 Logo 收入大增276％！

對於一些深入民心的品牌要改變商標絕對是大事（那怕只是短期），必須經過審慎考慮。但有接近 90 年歷史的法國品牌不但大膽換走著名的「短吻鱷」標誌，而且一換就是換上 10 個圖案。此舉更成功為品牌 10 間店舖的營銷量大增 276%，更達到宣傳環境保護議題的效果。

更換商標非壞事 增加品牌知名度

法國服飾品牌 Lacoste 為協助國際自然保護聯盟 (IUCN) 籌款，將自家 Polo 衫上著名的短吻鱷標誌，改為 10 種瀕臨絕種的生物，並依照存活數量來決定產量，並限量發售，最後在全球籌得超過比平時多 300 倍的善款。最近，Lacoste 再與 IUCN 合作，展開「Crocodile Free」計劃。為了讓更多人意識到這個議題，這次換掉的不只是衣服上的標誌，Lacoste 更選出 10 間門市，將店內的短吻鱷標誌全數換成瀕危動物，令顧客一進店就感受到 Lacoste 提倡生態保育的決心。

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▲ Lacoste將自家Polo衫上著名的短吻鱷標誌，改為10種瀕臨絕種生物，並依照存活數量來決定產量

營銷量大增 兼傳遞保育議題

只花 1 天的時間，10 間店舖的營銷量上升 276%，Lacoste 也將當日收入全數捐給 IUCN，作為保育這些物種的經費。整個計劃令 Lacoste 的曝光率達到 17 億次，而且獲得 80 萬次的分享。值得一提的是，Lacoste 與 IUCN 已簽下為期 3 年的合作關係，未來品牌將會透過不同計劃向消費者傳遞生態保育的議題。

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▲ Lacoste更選出10間門市，將店內的短吻鱷標誌全數換成瀕危動物

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Photo：Shutterstock、IUCN