【管理Tips】風險超越金融危機！　WEF：商界領袖擔心失業問題多過病毒擴散

新冠肺炎疫情打擊全球經濟，各國失業率紛紛創新高。世界經濟論壇（WEF）最新調查顯示，全球商界領袖最擔心的是失業問題，其次是傳染病的傳播，兩者甚至超越金融危機成首兩大的風險。

失業成全球最大風險

世界經濟論壇的《商業環境區域風險》報告指，未來 10 年全球商界領袖最擔心「失業」，認為失業是全球最大風險，再來是對於傳染病蔓延的擔憂。調查顯示，金融危機、網絡攻擊和嚴重的社會動盪分別為第 3、第 4 及第 5 大風險。

世界經濟論壇董事 Saadia Zahidi 表示，受到疫情影響，令就業市場中斷、生產自動化和轉型至綠色經濟的速度增加，改變傳統勞動市場。

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疫情衝擊就業 相當於3.05億份全職工作消失

聯合國專門機構「國際勞工組織」（ILO）早前估計今年全球總工作時間，將比疫情爆發前減少 10.5%，而減少的工時相當於 3.05 億個全職員工的工作總時數。ILO 表示，這與之前 1.95 億的預測相比有「嚴重惡化」的跡象。全球大約有 16 億人從事非正式工作，這些勞工受疫情影響最深。ILO 估計，在最嚴重的情況下，非正式勞工總收入可能會減少 60% ，而且主要在非洲及拉美地區。

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Photo：pexels、WEF