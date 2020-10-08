【黑心台罩?】台灣製造口罩再出事! 官方實名制口罩竟偷工減料 欠缺關鍵熔噴布

近月台灣製造 (MIT) 口罩不斷出現問題，繼有台灣實名制口罩廠把中國製造的口罩添充成台灣製造，並透過實名制渠道售賣後，近日又發現有實名制口罩竟欠缺最關鍵的熔噴布。



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台灣媒體報道，新北市議員李坤城早前在議會表示，有市民今年 5 月購買實名制口罩後，發現口罩中間層不是能過濾病毒的熔噴布。不過報道沒有透露是那一個品牌的實名制口罩。起初台灣經濟部回應事件指，認為是個別情況。

但事件曝光後，有更多台北市市民同樣購得類似情況、沒有熔噴布的實名制口罩。此後台灣中央流行疫情指揮中心表示，有需要再調查這批問題口罩的來源等情況。

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▲ 台灣實名制口罩欠缺熔噴布

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