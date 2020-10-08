【附優惠詳情】香港製造! MedCross Level 2 全獨立包裝口罩 售$75/50個

網店 LBuy 正提供 MedCross Level 2 口罩限時優惠。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

店方表示，現提供限時優惠（只限500位）。買家需讚好其專頁，才可獲取買 2 送 2 優惠。買家只需購買 2 盒口罩即送 2 盒（加入2盒口罩到購物車後會自動顯示）

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▲ MedCross Level 2 全獨立包裝口罩優惠

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口罩購買規格

-美國材料和試驗協會 ASTM F2100 - 2級,

-歐盟 EN14683:2019 Type IIR

-BFE, PFE, VFE > 99%

-成人 - 175 x 95 mm

-粉藍色

-50片

-全獨立包裝

-香港製造

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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