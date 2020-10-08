【附優惠詳情】天壹口罩低至半價! 推萬聖節口罩優惠套裝 Level 3獨立包裝口罩售$58/40個起

香港口罩廠天壹口罩 Oneness Mask表示，正推出萬聖節口罩優惠套裝優惠。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

今次廠方精選了部分顏色口罩提供特價，優惠低至半價，而且提供成人和中童尺寸。優惠詳情如下:

▲ 天壹口罩優惠

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天壹Halloween 萬聖節優惠:

套裝A￼￼￼￼: Halloween 雙紫套裝 Level 3 成人口罩 ￼售價 $176 (三盒) ￼平均每盒 $58

套裝B: Halloween 雙橙套裝 Level 3 成人口罩 售價 $176 (三盒) ￼平均每盒 $58

￼套裝C: Halloween 雙紫套裝 Level 3 中童口罩 售價 216 (三盒) ￼平均每盒 $72￼

￼￼套裝D: Halloween 雙橙套裝 Level 3 中童口罩 售價 216 (三盒) ￼平均每盒 $72

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天壹口罩口罩規格

-BFE達到98%

-PFE達到99%

-ASTM F2100-19 Level 3

-獨立包裝

-40個一盒

口罩購買連結<<

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▲ 天壹口罩Halloween 雙紫套裝 Level 3

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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