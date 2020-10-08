莎莎香港表示，MEDEIS 多款顏色圖案Level 2​口罩正有特價優惠。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

店方指，無論是 MEDEIS 多色 UNIQUE、夢幻配色 JOYFUL ，或是工業風型格配色 URBAN 系列，皆以優惠價發售。當中多色 UNIQUE 售 $178/2盒​，即平均 $89/50個，JOYFUL 和 URBAN 則買 2 盒或以上享有 8 折優惠。​門市和網店皆有發售。

【其他內容】 台灣製造! Accmask PFE/BFE 99% Level 2 口罩推買二送一優惠! 現貨售$66/50個【詳情見下頁】

▲ MEDEIS多款色彩Level 2​口罩

【其他內容】 3E>99% 日本 Iris V-Fit 全立體口罩 屈臣氏售$149.9/50個【詳情見下頁】

MEDEIS口罩規格

-SGS國際檢測結果BFE. PFE≥99%，VFE≥97%​

-ASTM F2100 Level 2​

-EN 14683：2019 Type IIR​

-6mm扁耳繩，無束縛感覺​

-尺寸: 175mm x 95mm​

口罩購買連結<<

【其他內容】 【附購買連結】HK-M 新推秋冬三色Level 3口罩 售$64.5/盒起 仲免郵費!【詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】